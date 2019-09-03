Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов

13:01, 03 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии, состоявшейся 3 сентября.

Глава региона отметил, что еще полтора года назад в области действовал всего один ТОС, а сегодня уже 25 заявок получили одобрение и финансирование. «Это хороший показатель нашей совместной работы», - констатировал он, добавив, что ТОСы оказывают положительное влияние на развитие общества. В качестве позитивного примера губернатор привел Талабские острова, жители которых получили хороший инструмент развития, создав ТОС. «Если вместе мы будем двигаться и использовать все возможные инструменты, которых много, то возможностей для развития родных территорий у нас будет гораздо больше», - заявил Михаил Ведерников.

Заместитель губернатора, председатель конкурсной комиссии Николай Цветков уточнил, что на конкурс были представлены 32 проекта от 25 ТОСов, отобраны 25. В пятёрку лучших вошли самоуправления из Великолукского, Стругокрасненского, Опочецкого и Островского районов.

Победители конкурса поблагодарили администрацию Псковской области за мощный толчок ТОСовскому движению, за то, что показали гражданам обратную связь и возможность самим определять повестку деятельности органов местного самоуправления. Они выразили надежду, что грантовый конкурс для ТОСов станет многолетней традицией.

«Важно понимать, что ТОС - не альтернатива органам местного самоуправления и не претендует на публичное управление», - подчеркнул Николай Цветков и поблагодарил глав муниципальных образований за поддержку, оказываемую ТОСам.