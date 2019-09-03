Около 70 выпускников псковских интернатов станут участниками проекта «Учись, студент»

13:47, 03 сентября 2019, ПАИ

Около 70 выпускников интернатных учреждений Псковской области станут участниками проекта регионального отделения Российского Детского фонда «Учись, студент», который стартовал 1 сентября и завершится в конце октября 2020 года. Об этом заявила координатор благотворительной организации Евгения Истомина в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Евгении Истоминой, проект реализуется на средства президентского гранта в размере 1,2 млн рублей с софинансированием из средств благотворительных организаций Австрии, Голландии и США.

В рамках проекта его авторы намерены решили расширить психолого-социальное сопровождение выпускников детских домов и интернатов. Евгения Истомина отметила, что с помощью президентского гранта возможно нанять двух психологов для групповых и индивидуальных занятий. Также планируется проводить встречи с успешными выпускниками проекта, которые «смогут стать примером».

«Будем ещё активнее привлекать студентов для участия в благотворительных акциях псковского Детского фонда — это прекрасно работает на социализацию. Сначала ребятам сложно общаться с посторонними людьми, с детьми, но потом им это даётся всё лучше», - рассказала гостья эфира.

Также предусмотрена стипендиальная поддержка участников проекта. Они будут получать по 6 тысяч рублей, но потратить их можно только на учебные нужды: канцелярию, учебники, репетиторов и технику. Евгения Истомина отметила, что за 16 лет стипендиальный проект уже «хорошо отлажен».

Ещё одно направление, которым намерен заняться Псковский Детский фонд, – организация для выпускников интернатных учреждений стажировки на предприятиях, проведение встреч с руководителями, работниками. Сейчас уже идет работа над соответствующими грантовыми заявками.