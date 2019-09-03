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Общество

Эксперт: Сопровождаемые Детским фондом выпускники псковских интернатов лучше адаптируются к взрослой жизни

Участники проектов Псковского регионального отделения Российского Детского фонда по постинтернатному сопровождению в дальнейшем устраиваются на работу и заводят благополучные семьи, заявила в прямом эфире ПАИ-live координатор организации Евгения Истомина. «Не было такого, чтобы потом выяснились нехорошие подробности», - отметила она.

По словам Евгении Истоминой, эффективность социализации сначала определяется по тому, окончил ли ребёнок обучение в вузе. «А так, конечно, социализацию оценить непросто. Но и после выпуска мы поддерживаем связь с ребятами, узнаем, как они устроились. И в целом всё в порядке», - заявила спикер. Всего за 16 лет в проектах фонда по постинтернатному сопровождению участвовали порядка 260 студентов, а выпустились из вузов порядка 160. «То есть сотня отсеялась, не справившись с условиями и задачами, хотя в итоге всё как будто было в порядке», - пояснила Евгения Истомина.

В Детском фонде рассчитывают, что большинство из 70 участников запущенного в этом году проекта «Учись, студент» благополучно доберутся до финиша. Евгения Истомина уточнила, что в проект выбирали выпускников с хорошей успеваемостью и поведением - ребят, мотивированых на учёбу. 

Проект «Учись, студент» реализуется на средства президентского гранта. Сотрудники Детского фонда занимаются постинтернатным сопровождением сирот: помогают выпускникам детских домов, школ-интернатов и других соцучреждений в адаптации к взрослой жизни. В финале проекта будут выбраны 10 лучших ребят, которым оплатят профессиональные курсы.

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