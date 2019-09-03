При участии ВТБ открылось движение по трассе М-11 от Новгорода до Тосно

14:25, 03 сентября 2019, ПАИ

3 сентября открылось движение по седьмому этапу платной трассы М-11 (Москва – Санкт-Петербург) от Великого Новгорода до Тосно. Участок длиной 103 километра построен в рамках концессионного соглашения между Правительством Российской Федерации, от имени которого выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц», одним из акционеров которого является ВТБ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, новый участок трассы проходит по территории Новгородской и Ленинградской областей вдали от населенных пунктов. Строительство началось летом 2016 года. Общая сумма инвестиций превысила 44 млрд рублей.

С открытием седьмого этапа трассы М-11 автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до федеральной дороги А-120 (южное полукольцо вокруг Санкт-Петербурга) в районе Тосно. Стоимость проезда по новому участку для легковых автомобилей составит 280 рублей. От Твери до Тосно можно будет доехать за 1050 рублей. При оплате транспондером предоставляется скидка до 40%.

Руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов заявил: «Уже на стадии работ этот проект вошёл в рейтинг EMEA Finance и был признан лучшим по версии Национальной премии «ROSINFRA». Автомагистраль М-11 – первая в России трасса, которой присвоена наивысшая категория 1A. В окончательном виде протяженность дороги составит 669 км, а сама она станет частью транспортного коридора Северная Европа–Западный Китай. Строительство этой трассы свидетельствует о важной роли ВТБ Капитал в развитии инфраструктуры России на основе государственно-частного партнерства».