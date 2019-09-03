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Общество

38 кг рыбы изъяли у псковских браконьеров за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 26 августа по 1 сентября, сотрудники рыбоохраны в Псковской области изъяли 38,4 кг водных биоресурсов и 24 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего удалось выявить 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Нарушителей оштрафовали на сумму 28,5 тыс. рублей, взысканы 30,3 тыс. рублей.

Всего за указанный период госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 174 административных правонарушения и наложили штрафы на 297 300 рублей.

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