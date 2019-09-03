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Общество

Гастрономический туризм станет темой для круглого стола в Пскове

Фото из группы "Клуб "Развитие территорий Псковской области"

6 сентября в Пскове состоится круглый стол, на котором представители сферы гостеприимства, органов исполнительной власти, производители гастрономических сувениров и продуктов питания обсудят развитие гастрономического туризма в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе «Развитие территорий Псковской области».

В регион прибудет президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман, заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая, шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat (Москва), работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», создатель направления «синергетическая кухня» Мишель Луи Ленц (Франция), автор проекта «Причудская общественная кухня» Тауно Лаасик (Эстония).

Участники встречи обсудят, насколько Псковская область является привлекательной в плане развития гастрономического туризма, каковы перспективы разработки гастрономических маршрутов, какие действия будут способствовать увеличению количества гастрономических сувениров.

Проведению круглого стола будет предшествовать гастрономическая экспедиция по Псковской области. Эксперты мирового уровня протестируют псковские гастрономические маршруты и познакомятся с продукцией местных производителей. Участники делегации посетят имение «Алтунъ», КФХ «Душевный хутор», КФХ «Сельская усадьба», гостиничный комплекс «Изборск». После этого они поделятся своей экспертной оценкой и предоставят рекомендации по дальнейшему развитию этого направления.

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