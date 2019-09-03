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Культура

Кинопремьеры недели: сиквел «Оно», новые фильмы Линклейтера и Тодоровского

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в кино можно посмотреть, как повзрослевшие школьники опять сражаются со страхами в «Оно 2», «Куда ты пропала, Бернадетт?» - экранизация бестселлера от Ричарда Линклейтера и новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса».

 

«Оно 2»

Спустя два года режиссер Андрес Мускетти, как и обещал, снимает продолжение культового кинговского романа. Оригинальная примитивная телевизионная версия 90-х состояла ровно из одного фильма, новейшая же экранизация (вероятно, сугубо по маркетинговым причинам) корыстно порезана на две части: спустя 27 лет, как не сложно догадаться, дети выросли, но все еще никак не могут победить собственные страхи. Воссоединенная команда повзрослевших школьников-аутсайдеров, а теперь это - Джеймс МакЭвой, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер и Энди Бин – возвращается в родной городок, где опять начинают летать зловещие красные шарики.

Целое трехчасовое завершение одной из самых знаменитых страшилок Стивена Кинга, где бонусом в кадре появляется режиссер Ксавье Долан – в прокате с 5 сентября.

 

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

Новая картина независимого режиссера Ричарда Линклейтера («Школа рока», «Отрочество»), снятая по одноименному бестселлеру писательницы Марии Семпл, в которой архитектор Бернадетт (Кейт Бланшетт) внезапно решает убежать прочь от идеальной жизни – оставить дома на неопределенный срок мужа, программиста Элджи (Билли Крудап) и дочь-подростка. Стагнация некогда успешной Бернадетт полностью ее поглотила, жизнь превратилась в одну сплошную творческую депрессию. Повернуть ситуацию в лучшую сторону могут только радикальные меры: Бернадетт бросает все и отправляется в Антарктику для участия в одном грандиозном и масштабном проекте.

Вдохновляющая картина в духе приключений «Уолтера Митти» для истинных творцов, застрявших в себе – в прокате с 5 сентября.

 

«Одесса»

Ситуативная драма Валерия Тодоровского с полным пакетом почетных российских артистов: в фильме о жизни солнечной Одессы 70-х снялись немного потрепанные Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и совсем до неузнаваемости постаревшие актеры-ветераны Леонид Ярмольник и Ирина Розанова. В центре сюжета – журналист «Известий» Борис (Цыганов), который вместе с сыном Валерием (Степан Середа) навещает тёщу с тестем, планируя погостить пару дней, а в итоге же застревает в Одессе из-за веденного карантина. История начинает принимать интересный оборот, когда наружу начинают выплывать семейные секреты.

Личная ностальгия Тодоровского (как, собственно, и Альфонсо Куарона в «Роме»), вероятно, по беззаботному детству и родным, с излюбленным однословным названием и, традиционно, безупречной картинкой – в прокате с 5 сентября.

Муслим Камалов
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