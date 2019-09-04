Ввоз белорусской соломы и немецких яблок запретили в Псковской области

11:58, 04 сентября 2019, ПАИ

В Псковскую область запрещён ввоз 6 тонн соломы и 19,5 тонн свежих яблок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, обнаружилось, что на партию соломы, перемещавшейся из Белоруссии в Выборгский район Ленинградской области, отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Что касается 19,5 тонн свежих яблок, которые следовали из Германии в адрес предприятия в Казахстане, то фитосанитарный сертификат не подтверждал их соответствие предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям. В документе отсутствовала информация о том, что яблоки выращены в местах, свободных от карантинных вредных организмов.

Ввоз груза общим весом 25,5 тонн на территорию Российской Федерации запрещен.