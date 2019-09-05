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Общество

Эксперт: Псковская область — это абсолютно туристический регион, с которым можно и нужно работать

Президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман стал гостем проекта ПАИ-live 5 сентября. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он рассказал о своем знакомстве с регионом и с восторгом отметил, что Псковская область — заслуживает особого внимания с точки зрения развития туризма, все ресурсы у нее для этого есть.

«400 тысяч туристов в Псковской области - не та цифра которой надо радоваться, это ничто. Псковская область - это же абсолютно туристический регион, с которым можно и нужно работать», - сказал он.

По словам Леонида Гелибтермана, туристическая отрасль в мировой экономике - единственная сфера, которая несмотря ни на что растет. «Наше правительство, наконец-то, эту отрасль заметило и предпринимает телодвижения, чтобы эту отрасль развивать. А гастротуризм развивается быстрее всех, и это, по-моему, самое интересное направление. С нетерпением жду первых отчетов по развитию гастротуризма в регионах», - добавил гость прямого эфира.

Он уточнил, что в Псковской области осмотрел несколько объектов.

«Я не так давно знаком с вашим регионом, но у вас есть группа людей, с которыми можно работать, двигаться дальше. И эту тему с гастротуризмом у вас начали развивать несколько лет назад, а некоторые к этому только подходят», - добавил собеседник.

В качестве достойного примера он отметил имение Алтун. « Это очень интересное, хорошо сделанное место, нацеленное на определенную территорию. Там хорошего уровня ресторан. Мы видим готовый объект, для которого надо придумать заполнение с осени по весну - это вопрос маркетинга. Там и персонал отличный. Это готовый туристический объект», - пояснил он.

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