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Общество

Президент Международного эногастрономического центра дал оценку псковским крестьянско-фермерским хозяйствам

Несколько крестьянско-фермерских хозяйств осмотре в Псковской области президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман. О своих впечатлениях он рассказал в эфире ПАИ-live 5 сентября.

В первую очередь, он подчеркнул, что увидел готовые туристические объекты.

«Вот у семейства Барановых в Печорском районе, который занимается ягодами, готовый объект для туристов. Он их принимает, угощает. Он уже работает на туриста. А он бы рад свежие ягоды поставлять в псковские рестораны , а они у него их не берут. В нашей делегации был псковский ресторатор, который с ним тут же договорился», - рассказал Леонид Гелибтерман корреспонденту Псковского агентства информации.

Еще одним примером стала страусиная ферма.

«Там всё налажено. Но страусиного мяса в псковских ресторанах нет.. Эта страусиная ферма по всему региону одна, и она может поставлять свой продукт, но про это у вас мало кто знает. Поэтому средства массовой информации такие проекты должны пестовать и освещать», - считает гость прямого эфира.

Он посоветовал фермерам Псковской области «не распыляться» и сделать акцент на получение новых знаний, которые помогут в развитии и продвижении проектов.

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