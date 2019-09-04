Оконные изделия из поливинилхлорида: причины популярности
Преимущества оконных систем из ПВХ являются неоспоримыми, особенно если сравнивать их с привычными для современных граждан предложениями из дерева. Среди достоинств, на которые обращают свое пристальное внимание пользователи, предпочитая окна ПВХ купить, нужно отметить высокий уровень звукопоглощения и теплоизоляции. К тому же подобного плана решения имеют эстетически красивый внешний вид. Кроме названных выше характеристик, необходимо отметить следующие положительные стороны:
- продолжительный срок использования – организации-создатели говорят о том, что использовать такие изделия можно в течение продолжительного времени;
- стойкость к самым разным влияниям механического плана;
- герметичность;
- максимальные показатели шумоизоляции и термозащиты;
- отсутствие необходимости в дополнительной отделке – на протяжении всего срока использования конструкции из ПВХ сохраняют свою цветовую палитру;
- нет необходимости специально ухаживать за окнами;
- отсутствие сложностей по вопросам утилизации производственных отходов;
- высокие показатели технологичности;
- экологичность – поливинилхлорид допускается к использованию во многих сферах человеческой деятельности. К примеру, он положен в основу производства чайников, тары для упаковки и так далее. Это, кстати говоря, считается главным доказательством того, что конструкции из этого сырья не представляют никакой опасности для человека.
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