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Общество

Эксперт: Псковской области нужен собственный гастросувенир

Увеличить приток туристов в Псковскую область возможно. Достаточно только придумать некоторые «фишки», которых пока так не хватает региону. На этом настаивает гость проекта ПАИ — live президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман. 5 сентября в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он подчеркнул, что у Псковщины - «фантастическая история, которую надо рассказывать», но делать это необходимо доступно и просто, с использованием каких-либо элементов для притяжения гостей.

Для начала региону нужен свой гастросувенир, который бы объединил все псковские специалитеты. И это не обязательно должен быть снеток. Нужен и свой набор «Псков на вкус». - с медом, пряниками, сбитнем, цукатами.

«55,71% опрошенных по всему миру людей заявили, что изменили свое мнение о стране или регионе, когда попробовали его кухню. Думаю, подавляющее большинство изменили его к лучшему. Я другого такого фактора не знаю, которой бы так мог влиять», - уточнил Леонид Гелибтерман.

Он добавил, что региону необходимо работать над продвижением бренда со словом «псковский», и в этом направлении необходимо частно-государственное партнерство. «Только в симбиозе возможен результат», - пояснил спикер.

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