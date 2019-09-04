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Защита от DDoS-атак: что нужно знать об особенностях?

https://stormwall.pro

Ни одна современная организация не застрахована от DDoS-атак, особенно это касается тех, которые имеют собственный ресурс на просторах Всемирной паутины. Чаще всего атаки такого плана ориентированы на то, чтобы вывести из строя значимые порталы и приложения. Согласно данным статистики во всем мире от атак такого типа страдает область образования, игровые виртуальные дома, сфера современных технологий, интернет-маркеты и прочие места.

Ассортимент потенциальных жертв DDoS-атак пополняется фирмами и компаниями из всех без исключения областей деятельности. И результатом подобного плана влияний из-за медленной работы либо полной недоступности портала может стать потеря клиентуры или репутации бизнеса. Именно в связи с этим абсолютно любой фирме, имеющей собственный веб-ресурс, непременно требуется эффективная защита сайта от DDoS-атак, которая осуществляется на сайте https://stormwall.pro.

О наиболее распространенных способах защиты от DDoS-атак.

Как было отмечено ранее, ежегодно становится выше численность и сила DDoS-атак, которые достаточно проблематично предсказать. В то же время тот урон, который наносится подобного плана влияниями, может стать довольно серьезным, поэтому оставлять без внимания подобный фактор ни при каких обстоятельствах не стоит. Способы и факторы защиты от влияний вирусного типа и DDoS-атак могут быть самыми различными. Эффективная защита от DDoS-атак, которую можно заказать на сайте https://stormwall.pro, включает такие методы, как:

  1. black-holing;
  2. ликвидация уязвимостей;
  3. фильтрация;
  4. обратные ДДоС;
  5. маскирование IP-адреса и некоторые прочие.

Следует отметить тот факт, что фильтрация трафика подразумевает его маршрутизацию. Выполняется в данном случае переадресация DNSC с проксированием, или же выполняется передача по протоколу GRE. Если говорить о первом варианте, клиенту предлагается «чистый» трафик. Неоспоримым преимуществом считается высокая скорость, но в альтернативном варианте трафик передается с помощью GRE туннелей.

В заключение необходимо сказать, что приобрести защиту от атак такого плана можно на сайте https://stormwall.pro.

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