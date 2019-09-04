Ключевые достоинства получения гражданства Кипра за инвестиции

17:03, 05 сентября 2019, ПАИ

Действующая законодательная база Российской Федерации дает прекрасную возможность получить дополнительное гражданство, вместе с этим не расставаясь со своим паспортом гражданина России. Подобная возможность привлекает широкий круг россиян, которые стремятся проживать в ином государстве на постоянной основе Правда, важно понимать, что получение еще одного гражданства является крайне серьезным и очень непростым делом. В этой статье рассмотрим ключевые достоинства, которые предусматривает гражданство Кипра.

Основные преимущества получения кипрского гражданства за инвестирование.

Как можно получить кипрское гражданство за инвестиции? Для этого требуется осуществить вложение денежных средств в кипрскую экономику - свыше двух миллионов евро. Приобретение кипрских облигаций и акций различных организаций и предприятий Кипра, а также бизнеса, который сможет предоставить рабочие места как минимум пятерым резидентам Кипра, либо покупка недвижимого имущества – любой из перечисленных вариантов имеет место, так же возможно их совмещение.

Актуальное кипрское миграционное законодательство благосклонно относится к платежеспособным резидентам иных государств и предлагает им совершенно беспрецедентные для европейских стран условия, при которых можно получить гражданство Кипра за инвестиции:

вместе с инвестором получают кипрские паспорта также все его ближайшие родственники – супруг или супруга, дети, а также родные родители инвестора. Значимо сказать, что родители могут получить паспорт Кипра исключительно при условии вложения ими пятисот тысяч евро в дополнение к вышеупомянутым двум миллионам евро. Важно обратить внимание, что Кипр признает как прошедшие официальную регистрацию брачные союзы, так и популярные в наши дни гражданские браки; в представленной стране с первого января 2017 года упрощен налог на недвижимое имущество; кипрские правительственные органы предлагают новым резидентам обширный спектр налоговых льгот; существует определенный временной промежуток выхода из инвестиций – этот период составляет три года. Иными словами, спустя названый период инвестор получает возможность осуществить продажу собственной виллы, оставив для себя одну единицу недвижимого имущества стоимостью более пяти сотен евро. Вместе с этим, кипрский паспорт останется у инвестора.

Требования к зарубежным заявителям, которые желают получить гражданство ЕС, чрезвычайно просты, при этом практически полностью отсутствуют отказы. По этой причине россияне зачастую стремятся получить дополнительное гражданство и стать резидентом именно Кипра.