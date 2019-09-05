Занятия по профориентации будут проводить для трудных подростков в Псковской области

18:35, 05 сентября 2019, ПАИ

Занятия про профориентации для подростков планирует организовать комиссия по делам несовершеннолетних Псковской области совместно с Себежским специальным учебно-воспитательным учреждением для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа и Специальным учебно-воспитательное учреждением. Такое решение было принято на выездном заседании комиссии, которое под председательством первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой прошло в Себежском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников проинформировал собравшихся о работе службы занятости временному трудоустройству несовершеннолетних.

Участники заседания пришли к выводу, что Комитету по труду и занятости Псковской области совместно с Областным центром занятости населения необходимо продолжить работу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних и активизировать деятельность по межведомственному взаимодействию с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних с целью привлечения к трудоустройству состоящих на у них на учёте подростков.

Также на заседании обсуждалось проведение индивидуальной профилактической работы с состоящими на учёте несовершеннолетними, шла речь о профилактике безнадзорности и правонарушений, о путях решения проблем жестокости, насилия и конфликтности в детской среде. При этом отмечалось, что в этому годы в Псковской области сохраняется тенденция сокращения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием.