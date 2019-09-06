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Общество

Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют

В Великих Луках будет реконструирован проспект Ленина. Его планируется расширить, а также сделать подземные переходы на перекрёстке с улицей Дьяконова. Поддержать проект реконструкции городские власти попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во время его визита в Великие Луки 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Что касается подземных переходов, в этом году на работы планируется направить 80 млн рублей, в следующем – ещё 50 млн. Проект по этому объекту уже готов, проинформировала губернатора глава администрации города Любовь Романова.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в этом году на дороги Великих Лук выделена беспрецедентная сумма денег - 360 млн рублей. Он поддержал реконструкцию проспекта Ленина и пообещал поставить соответствующую задачу председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борису Елкину. Глава региона отметил, что к ремонтным работам важно подойти профессионально, чтобы не случилось транспортного коллапса. Также он поручил на следующий год запланировать реконструкцию тротуаров.

Кроме того, в Великих Луках Михаил Ведерников осмотрел двор дома №5 по улице Комсомольской, где благодаря активному участию жителей установили новые тренажеры и детскую игровую площадку, новые скамейки и урны, частично обновили асфальт.

Губернатор обратил внимание на то, что у детской площадки необходимо заменить покрытие, чтобы осенью там не образовалась грязь. Он предложил в этом году подсыпать территорию песком, а в следующем – уже положить покрытие.  Любовь Романова пообещала учесть эту рекомендацию.   

Михаил Ведерников также поручил оказать помощь в установке освещения во дворе и поблагодарил жильцов за активную позицию.

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