Порядка 50 участников собрал Международный кубок по мотоджимхане в Пскове

18:12, 06 сентября 2019, ПАИ

Порядка 50 участников собрал Второй Международный кубок по мотоджимхане, который проходит в Пскове с 6 по 8 сентября. Об этом сообщил мотоинструктор, организатор мотоджимханы в Пскове Дмитрий Иванов на пресс-конференции 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На состязания приехали представители Нидерландов, Таллинна (Эстония), Риги (Латвия), Белоруссии, Москвы, Смоленска, Калининграда, Пензы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов России. Дмитрий Иванов уточнил, что среди них есть не только спортсмены, но и обычные мотоциклисты, которые интересуются мотоджимханой.

Организатор движения мотоджимханы в России, создатель методики обучения мотоциклистов Сергей Пекутко рассказал, что данная дисциплина представляет собой скоростное фигурное вождение мотоцикла. Тренировки и соревнования проходят на закрытых площадках, на небольших скоростях мотоциклисты оттачивают мастерство, в том числе торможение, добавление газа. Сергей Пекутко заверил, что псковичей, которые придут посмотреть соревнования 8 сентября, ждет много эмоций и переживаний. Начало заездов – в 12:00.

В Пскове регулярно посещают тренировки по мотоджимхане порядка 15 человек, но желающих, по словам Дмитрия Иванова, гораздо больше. Есть ряд проблем, к примеру, с наличием площадки нужного размера и удаленной от жилых домов.

Многократный чемпион Европы по мотоджимхане Ричард ван Шувенбург (Нидерланды) рассказал, что в местной официальной ассоциации мотоджимханы числятся порядка 90 членов. И, по его словам, в Нидерландах аналогичные проблемы: не везде есть подходящие площадки. Обычно для тренировок используют отдаленные парковки. Ричард ван Шувенбург добавил, что бывал на соревнованиях по мотоджимхане в Бельгии, Франции, Чехии, Испании, Германии. В Пскове он отметил хорошую организацию состязаний.

Президент Псковского мотоклуба «Позитивная механика» Игорь Нагнибеда спросил, как в Европе проходят данные мероприятия, поддерживаются ли они на уровне руководства городов.

Ричард ван Шувенбург ответил, что в Нидерландах правительство часто оказывает поддержку мотоджимханистам.

Основатель движения мотоджимханы в Белоруссии Максим Синькевич также обозначил проблема с площадками и организационные сложности при проведении таких мероприятий. Он сообщил, что в Белоруссии данная дисциплина развивается с 2015 года и она очень популярна.

Сергей Пекутко заметил, что в Пскове больше заинтересованы в мотоджимхане, чем в Санкт-Петербурге.

Организатор движения мотоджимханы в Эстонии Валерий Абельянов уточнил, что эта дисциплина делится на гражданскую и спортивную, в Пскове и Петербурге развит первый вид.

Организатор мотоджимханы в Латвии Алексей Андреев пояснил, что на гражданскую может прийти любой мотоциклист, желающий улучшить свои навыки и повысить уровень безопасности.