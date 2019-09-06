0
12:50
Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
12:30
Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове
20:11
«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице
19:19
Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу
13:23
«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу
13:15
Алексей Немов: Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
09:48
Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Спорт

Порядка 50 участников собрал Международный кубок по мотоджимхане в Пскове

Порядка 50 участников собрал Второй Международный кубок по мотоджимхане, который проходит в Пскове с 6 по 8 сентября. Об этом сообщил мотоинструктор, организатор мотоджимханы в Пскове Дмитрий Иванов на пресс-конференции 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На состязания приехали представители Нидерландов, Таллинна (Эстония), Риги (Латвия), Белоруссии, Москвы, Смоленска, Калининграда, Пензы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов России. Дмитрий Иванов уточнил, что среди них есть не только спортсмены, но и обычные мотоциклисты, которые интересуются мотоджимханой.

Организатор движения мотоджимханы в России, создатель методики обучения мотоциклистов Сергей Пекутко рассказал, что данная дисциплина представляет собой скоростное фигурное вождение мотоцикла. Тренировки и соревнования проходят на закрытых площадках, на небольших скоростях мотоциклисты оттачивают мастерство, в том числе торможение, добавление газа. Сергей Пекутко заверил, что псковичей, которые придут посмотреть соревнования 8 сентября, ждет много эмоций и переживаний. Начало  заездов – в 12:00.

В Пскове регулярно посещают тренировки по мотоджимхане порядка 15 человек, но желающих, по словам Дмитрия Иванова, гораздо больше. Есть ряд проблем, к примеру, с наличием площадки нужного размера и удаленной от жилых домов.

Многократный чемпион Европы по мотоджимхане Ричард ван Шувенбург (Нидерланды) рассказал, что в местной официальной ассоциации мотоджимханы числятся порядка 90 членов. И, по его словам, в Нидерландах аналогичные проблемы: не везде есть подходящие площадки. Обычно для тренировок используют отдаленные парковки. Ричард ван Шувенбург добавил, что бывал на соревнованиях по мотоджимхане в Бельгии, Франции, Чехии, Испании, Германии. В Пскове он отметил хорошую организацию состязаний.

Президент Псковского мотоклуба «Позитивная механика» Игорь Нагнибеда спросил, как в Европе проходят данные мероприятия, поддерживаются ли они на уровне руководства городов.

Ричард ван Шувенбург ответил, что в Нидерландах правительство часто оказывает поддержку мотоджимханистам.

Основатель движения мотоджимханы в Белоруссии Максим Синькевич также обозначил проблема с площадками и организационные сложности при проведении таких мероприятий. Он сообщил, что в Белоруссии данная дисциплина развивается с 2015 года и она очень популярна.

Сергей Пекутко заметил, что в Пскове больше заинтересованы в мотоджимхане, чем в Санкт-Петербурге.  

Организатор движения мотоджимханы в Эстонии Валерий Абельянов уточнил, что эта дисциплина делится на гражданскую и спортивную, в Пскове и Петербурге развит первый вид.  

Организатор мотоджимханы в Латвии Алексей Андреев пояснил, что на гражданскую может прийти любой мотоциклист, желающий улучшить свои навыки и повысить уровень безопасности.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
06 сентября 2019
Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове
04 сентября 2019
Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове
«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице
30 августа 2019
«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице
Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу
27 августа 2019
Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу
«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу
26 августа 2019
«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу
Алексей Немов: Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
26 августа 2019
Алексей Немов: Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове
26 августа 2019
Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове
Фестиваль воркаута пройдет в Псковской области в 2020 году
26 августа 2019
Фестиваль воркаута пройдет в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...