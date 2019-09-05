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Псковичей предупреждают о пробках в Санкт-Петербурге из-за киносъёмок

С понедельника, 9 сентября, в течение недели в Петербурге будут перекрывать некоторые улицы в центре, пишет Фонтанка.ру. А уже с вечера воскресенья начнут запрещать парковку. Об этом 6 сентября предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Причиной стали киносъемки компании ООО «Бабл студиос» и Генеральная ассамблея ЮНВТО.

Так, с 18:00 9 сентября до 8:00 10 сентября будет перекрыт участок  по площади Островского, улице Зодчего России, а с 18:00 11 сентября до 7:00 12 сентября – по набережной Мойки от Гороховой улицы до Исаакиевской площади и ряд других.

 

 

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