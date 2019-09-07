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Владимир Путин поздравил великолукский драмтеатр с открытием юбилейного сезона
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Культура

Владимир Путин поздравил великолукский драмтеатр с открытием юбилейного сезона

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра, который открыл 100-летний театральный сезон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В поздравительном адресе говорится о том, что великолучане могут по праве гордиться историей родного театра и его создателями — великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, а также другим выдающимися представителями отечественной культуры. Президент подчеркнул, что художественные идеи и заветы именно этих людей легли в основу творческой деятельности учреждения на многие годы вперёд.

«Важно, что, опираясь на подвижнические, просветительские традиции своих предшественников, нынешний коллектив всегда открыт для смелых, новаторских экспериментов, предлагает зрителям интересные и содержательные постановки», - заявил Владимир Путин.

Он также отметил активное участие великолукской труппы в театральных конкурсах и фестивалях, успешные гастроли.

Глава государства пожелал коллективу Великолукского драматического театра и впредь «трудиться вдохновенно, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра».

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