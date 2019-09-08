Три микроавтобуса столкнулись на трассе Петербург — Псков, есть погибшие

12:23, 09 сентября 2019, ПАИ

Утром 9 сентября в Лужском районе Ленинградской области столкнулись три микроавтобуса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Санкт-Петербургу и области, в ДТП погибли два человека и не менее двух пострадали.

Столкновение Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo произошло на 115 км трассы Санкт-Петербург — Псков. Предположительной причиной аварии назван выезд одного из транспортных средств на встречную полосу движения.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, что из-за аварии проезд на данном участке федеральной трассы ограничен, организовано реверсивное движения.