Осень - 2019: Когда в Пскове пройдут сельскохозяйственные ярмарки

18:07, 10 сентября 2019, ПАИ

Осень - время подсчёта не только мелкой сельскохозяйственной птицы, но и сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Такие рынки традиционно проходят в районах Псковской области, две из них ежегодно дислоцируются в Пскове. В этом году запастись луком, картофелем, капустой, орехами, сухофруктами и другими вкусными и полезными продуктами можно будет сначала на сельскохозяйственной ярмарке Псковского района, а затем на Псковской областной сельскохозяйственной ярмарке.

Торговые ряды районной ярмарки разместятся на Октябрьской площади, на Октябрьском проспекте от площади до улицы Некрасова и на улице Советской от площади до улицы Детской. Попасть сюда можно будет с 6:00 до 17:00 21 сентября, но только пешком. С 6:00 до 17:00 21 сентября и движение транспорта на этой территории закроют.

С 20:00 20 сентября до 17:00 21 сентября будет запрещена и стоянка автотранспорта в местах проведения ярмарки. Припарковаться смогут только служебные автомобили администрации Псковского района и транспорт, обслуживающий ярмарку. Для стоянки предусмотрена улица Профсоюзная.

На ярмарке традиционно можно будет приобрести саженцы, свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, мёд, свежий хлеб и булочки, колбасные изделия и копчёности. Занять место в торговых рядах уже изъявили порядка 175 фермеров и товаропроизводителей не только из Псковского района, но и из других муниципалитетов Псковской области, а также из Белоруссии. По словам и. о. председателя комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района Владимира Недыгало, обычно на участие в районной ярмарке поступает около 300 заявок.

«В шесть утра торговые ряды только начнут разворачиваться, как правило, это занимает пару часов. К восьми уже можно приходить. Тогда есть шанс успеть до очередей. На десять часов утра назначено официальное открытие ярмарки», - рассказал Владимир Недыгало.

Псковская областная сельскохозяйственная ярмарка откроется 5 октября. Участники смогут расставлять палатки и раскладывать продукцию с 5:00, официальное открытие намечено на 9:00. Закроется ярмарка около 16:00. Торговые ряды также разместятся на Октябрьской площади, на Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на части улицы Советской.

В комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области рассказали, что к сбору заявок от участников планируется приступить только 16 сентября. Ежегодно на региональную ярмарку в Псков съезжаются порядка 400 товаропроизводителей со всей Псковской области, из ближайших Ленинградской, Тверской, Смоленской областей и из соседней Белоруссии. В этом году гостей ожидается не меньше.