«Подружка» и «Пятерочка» откроются в торговом центре «Максимус» в Пскове

18:02, 09 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в торговом центре «Максимус» вместо закрывшегося продуктового супермаркета «Пчелка» откроются магазины «Подружка» и «Пятерочка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе группы компаний «ЛУГ».

Ожидается, что продуктовый магазин будет в формате «Гипер» с расширенным ассортиментным перечнем в новом дизайне, в соответствии с новым брендбуком ритейлера. Одной из отличительных особенностей магазина станут тележки с зарядным устройством для мобильных телефонов.

В торговом центре на площадях, где располагалась «Пчёлка», уже работает магазин канцелярских товаров «КанцПарк». Также готовится к открытию аптека сети «Калина Фарм».

«О времени и дате открытие администрация торгового центра сообщит дополнительно», - отметили в группе компаний.