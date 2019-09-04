0
20:15
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
12:58
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
18:28
Где в Пскове вкусно поесть и отдохнуть: Кафе и рестораны с летними террасами
12:46
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
12:43
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
16:17
Безопасность дороже денег
Еще новости
Маркет

«Подружка» и «Пятерочка» откроются в торговом центре «Максимус» в Пскове

В Пскове в торговом центре «Максимус» вместо закрывшегося продуктового супермаркета «Пчелка» откроются магазины «Подружка» и «Пятерочка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе группы компаний «ЛУГ».

Ожидается, что продуктовый магазин будет в формате «Гипер» с расширенным ассортиментным перечнем в новом дизайне, в соответствии с новым брендбуком ритейлера. Одной из отличительных особенностей магазина станут тележки с зарядным устройством для мобильных телефонов.

В торговом центре на площадях, где располагалась «Пчёлка», уже работает магазин канцелярских товаров «КанцПарк». Также готовится к открытию аптека сети «Калина Фарм».

«О времени и дате открытие администрация торгового центра сообщит дополнительно», - отметили в группе компаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
04 сентября 2019
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
29 марта 2019
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Безопасность дороже денег
19 марта 2019
Безопасность дороже денег
Tele2 настроила родительский контроль
19 февраля 2019
Tele2 настроила родительский контроль
В России изымают опасное для сердца лекарство «Эреспал»
14 февраля 2019
В России изымают опасное для сердца лекарство «Эреспал»

Идет загрузка...