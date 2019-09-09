Губернаторская повестка: В ручном режиме

21:52, 09 сентября 2019, ПАИ

На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников встречался со школьниками и предпринимателями, «расшивал» конфликты и ставил на место недобросовестных подрядчиков. Подробности — в традиционном обзоре Псковского агентства информации.

Задел на будущее

Начало недели предсказуемо прошло в Псковской области под эгидой Дня знаний. 2 сентября Михаил Ведерников принял участие в селекторном совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым прямо из здания новой школы в городе Дно, которая была сдана аккурат к празднику.

Губернатор рассказал главе правительства, что школа в Дно стала третьей в регионе, построенной за последние три года. Сейчас, добавил он, на рассмотрении находятся 8 заявок Псковской области на возведение новых школ. По словам Михаила Ведерникова, регион готов сдавать по две школы в год: было бы только федеральное финансирование.

А на следующий день губернатор посетил Кикоинский класс, который был открыт накануне в псковской школе № 1. Этот класс, обучаться в котором будет 21 ученик, назван в честь выпускника этой школы, известного физика-ядерщика Исаака Кикоина. Уникальную программу его работы формировали в том числе эксперты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

«Эта программа поможет раскрыть все ваши таланты, поможет понять, кем вы захотите стать в будущем», - выразил уверенность Михаил Ведерников. А советник директора Курчатовского института Андрей Николаенко пригласил учеников Кикоинского класса в Москву, побывать на площадках Курчатовского института. А также заверил, что институт будет снабжать класс учебными пособиями и введет гранты для учеников.

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Сфера образования — одна из ключевых для Псковской области. Ведь новые, современные школы и продвинутые учебные программы — залог того, что молодые люди будут оставаться в регионе, учить тут своих детей, поступать в местные вузы. Активную работу региональных властей в этом направлении можно только приветствовать: это в буквальном смысле работа на будущее.

Важный инструмент

3 сентября Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Губернатор напомнил, что еще полтора года назад в области действовал всего один ТОС, а сегодня уже 25 заявок получили одобрение и финансирование. «Это хороший показатель нашей совместной работы», - констатировал он, добавив, что ТОСы оказывают положительное влияние на развитие общества.

В качестве позитивного примера глава региона привел Талабские острова, жители которых получили хороший инструмент развития, создав ТОС. «Если вместе мы будем двигаться и использовать все возможные инструменты, которых много, то возможностей для развития родных территорий у нас будет гораздо больше», - заявил Михаил Ведерников.

Всего на конкурс были представлены 32 проекта от 25 ТОСов, отобраны 25. В пятёрку лучших вошли самоуправления из Великолукского, Стругокрасненского, Опочецкого и Островского районов. Победители конкурса уже выразили надежду, что он станет многолетней традицией. Кстати, сумма грантов для проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, по словам губернатора, в следующем году будет увеличена.

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Стоит пояснить, что ТОС — это не альтернатива местному самоуправлению. Муниципальную власть они собой не подменяют. Но зато это дополнительные возможности и средства для решения наиболее актуальных проблем, а самое главное — это возможность для самих жителей участвовать в формировании бюджета и определении приоритетов при решении тех или иных вопросов.

Даже из псковских кабинетов зачастую не очевидно, куда надо направить средства в первую очередь, чтобы малой кровью решить значимые для людей проблемы. И ТОС — как раз тот инструмент, который здесь пригодится.

Работа над ошибками

А 5 сентября губернатор был вынужден разбираться в буквально на пустом месте возникшем в областном центре конфликте: там 2 сентября прямо на праздничной линейке родителям, учащимся и педагогам образовательного центра «Подросток сообщили о том, что учреждение на неопределенный срок закрывается на ремонт…

«Работа Управления образования города не выдерживает никакой критики. Необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников проведена не была. Их просто поставили перед фактом, что сюда они больше не ходят. Сомнительный подарок на День знаний», - прокомментировал случившееся Михаил Ведерников.

Чтобы решить проблему, губернатор вместе со своим первым заместителем Верой Емельяновой провел встречу с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и и. о. руководителя «Подростка» Людмилой Садовской. На ней глава региона однозначно заявил: Центр образования продолжит работу. Занятия будут проходить на базе Дома детского творчества, а практические работы - в агротехническом колледже.

При этом губернатор потребовал сохранить заработные платы специалистов «Подростка», а Александру Братчикову поручил проанализировать действия сотрудников управления образования города и применить дисциплинарные меры. «Губернатор в кратчайшие сроки отреагировал на нашу проблему, он услышал нашу просьбу. Большое ему спасибо за оперативность» - прокомментировала принятые решения Людмила Садовская.

В тот же день Михаилу Ведерникову пришлось вмешаться и в ситуацию с ремонтом пришкольного стадиона в Новоржеве: этот объект он поручил привести в порядок ещё в мае. Губернатор потребовал не принимать работу: «Подрядчик выполнил работы так, как ему было удобнее: асфальт вокруг стадиона положен плохо, кусками».

«Либо он нормально сделает стадион, либо мы внесём эту компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. С подрядчиком разбираемся уже на этой неделе и Осипов мне докладывает. Если у нас не будет понимания, то пусть прокуратура оценивает работы и разбирается с ним», - пригрозил Михаил Ведерников.

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Судя по всему, главе региона еще не раз придется в ручном режиме решать возникающие проблемы. Несмотря ни на что, на всех уровнях системы вновь и вновь находятся люди, считающие что принцип «и так сойдет» по-прежнему работает в Псковской области. Лишить их этой иллюзии — одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями.

На связи

В ходе визита в экономическую столицу Псковской области, Великие Луки, Михаил Ведерников встретился с местными бизнесменами, входящими в состав регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. Глава региона рассказал им об изменениях в сфере инвестиционной политики, о разработке стратегии развития региона, о точках роста Псковской области и о путях решения кадровой проблемы.

А затем - продиктовал руководителям предприятий свой номер телефона и призвал их обращаться по возникающим вопросам. «У всех инвесторов, которые в регион приходят, мой телефон есть, и я их ориентирую на то, что в случае трудностей они могут мне звонить. Поэтому если какие-то трудности или затягивание работы есть, вы звоните, мы соответствующий импульс придадим», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что готов 24 часа в сутки в «ручном режиме» подключаться к решению проблем бизнеса: «Вместе поедем в министерство, если необходимо, и будем там совместную позицию отстаивать».

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Предприниматели, надо полагать, были польщены таким вниманием со стороны главы региона. Ведь отстаивать их интересы в режиме «24/7» еще никто пока не брался. Бизнесмены — люди прагматичные, и отлично понимают, сколько стоит время губернатора. И если он готов щедро тратить его на них — то значит их вклад в развитие Псковской области региональные власти действительно оценивают по достоинству.