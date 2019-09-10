В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей

08:51, 10 сентября 2019, ПАИ

Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей — допускать соискателя к работе только после проверки по государственным базам данных. В частности, речь идет о проверке на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений. Как сообщает газета «Известия», об этом говорится в письме в ГПУ президента России, подготовленном руководителями «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил».

«Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей... на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных», — отмечается в документе.

Предполагается, что в перспективе это позволит создать единый реестр шоферов, допущенных к работе в такси. Для эффективной работы системы ее придется адаптировать под проверки с помощью искусственного интеллекта (машиночитаемая база). Там указали, что для этого нужно решить «целый ряд вопросов технического и юридического характера, в том числе с участием ГИБДД».

Эксперты считают, что такая проверка сведений о кандидатах в водители повысит безопасность поездок, но при этом есть риск утечки приватных данных, а таксисты-иностранцы могут остаться без работы.