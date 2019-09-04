Лучшие бренды женских часов

12:33, 10 сентября 2019, ПАИ

Первые часы появились еще во времена существования Древнего Египта. Со временем механизмы измерения времени совершенствовались. В 20 веке позволить себе покупку такого аксессуара могли лишь представители высших слоев населения. В те времена было принято носить часы, выполненные по индивидуальному эскизу. Их наличие помогало не только определять точное время, но и демонстрировало статус и успешность владельцев. Часы носили и дамы, и мужчины. Первые предпочитали модели на подвесках или перстнях. Мужчины чаще всего использовали карманные варианты, многие из которых дошли до наших дней.

Со временем появились наручные устройства, которые сегодня считаются самым популярным аксессуаром. Помимо главной функции, они играют роль аксессуара. Сегодня нет необходимости заказывать изготовление часов по индивидуальному эскизу, так как в продаже представлен большой выбор торговых марок и моделей. Вы сможете без проблем найти вариант, который устроит по качеству, цене и дизайну. Смотрите женские часы на сайте watch.ua от самых популярных брендов:

Anne Klein;

Balmain;

Casio;

Daniel Klein;

DKNY;

Gucci;

Hugo Boss;

Michael Kors и другие.

Популярные бюджетные марки.

Стоимость устройств варьируется в широком диапазоне. Цена зависит от раскрученности бренда, типа установленного механизма, качества материалов, набора доступных для использования функций. Самыми популярными бюджетными брендами считаются:

Q&Q (радуют оптимальным соотношением цены и качества);

Swatch (наиболее востребованный бренд среди молодежи);

CASIO (отличаются высокой четкостью и надежностью, спортивным дизайном);

Timex (современные разработки с широким перечнем доступных функций).

На представленные бренды стоит обратить внимание, если вы готовы выделить на покупку часов до 10 тысяч рублей. В этом перечне представлены проверенные производители, которые при оптимальной стоимости своей продукции гарантируют надежность, точность и долговечность.

Если вы готовы потратить на покупку до 50 тысяч рублей, обратите внимание на:

Tissot;

Anne Klein;

Romanson.

Для вашего удобства модели наиболее популярных производителей со всего мира представлены в каталоге интернет-магазина watch.ua. В нем вы найдете реальные фотографии, точные цены, описание. Подбирайте часы, которые будут отвечать вашим вкусам и возможностям.