Как проверить квартиру перед покупкой на юридическую чистоту?

16:32, 10 сентября 2019, ПАИ

Покупка квартиры - задача не из простых. И дело тут не только в сложности процесса оформления документов и выбора подходящего по стоимости и содержанию объекта недвижимости. Не меньше проблем покупателю могут оставить происки мошенников, жаждущих легкого обогащения за счет продажи проблемной или уже кому-то принадлежащей квартиры. Если человек приобретает недвижимость через проверенное агентство, опасаться ему нечего. Проверку квартиры на предмет юридической чистоты проведет риелтор и при условии наличия проблем не будет сотрудничать с недобросовестной продающей стороной. Если же покупатель решил действовать самостоятельно, все связанные с проверкой манипуляции придется проделать самостоятельно. Лучшим помощником в достижении поставленных задач могут стать услуги Росреестра, получить которые можно тут https://rosreestr.net.

Как проверить квартиру в режиме онлайн?

Чтобы проверить квартиру на юридическую чистоту можно, не покидая стен дома, в режиме онлайн на официальном сайте Росреестра. Для этого в расположенной на этой странице https://rosreestr.net/proverit-kvartiru форме необходимо будет указать кадастровый номер или адрес квартиры и кликнуть по кнопке «Найти объект». Система сверит полученный запрос с данными базы ЕГРН, ФНП, ФССП и ФНС и предоставит клиенту официальную на текущий момент информацию. Проведение подобной проверки позволит получить данные о владельце, обременениях, наличии ареста и проделанных с жильем сделок. Если данные сходятся с предоставленной продавцом информацией, аресты и обременения отсутствуют, а жилой объект не переходил от одного владельца другому несколько раз в течение короткого периода времени, значит сделку можно совершать без опасений.

Проверка кадастровой стоимости

Кадастровую стоимость устанавливает государство, приняв во внимание место расположения, состояние и прочие характеристики объекта недвижимости. Цена, установленная государственными структурами, определяет примерную рыночную стоимость квартиры. Нередко продавец необоснованно завышает данную цифру, чтобы получить от продажи максимальную сумму. Проверив кадастровую стоимость квартиры тут https://rosreestr.net/uznat-kadastrovuyu-stoimost-nedvijimosti, можно избежать излишних денежных затрат и последующих проблем, связанных с дополнительными переживаниями.