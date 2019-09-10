0
21:04
Масштабы ремонта и благоустройства территории музыкальной школы № 5 оценила Елена Полонская
19:26
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
18:07
Осень - 2019: Когда в Пскове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
16:48
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
15:10
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
12:13
Власти о переименовании улицы в Великих Луках: Принуждать никого не будут
10:22
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
Еще новости
Общество

Гериатрический центр откроется в Псковской области

В 2020 году в Псковской области появятся специализированный гериатрический центр, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Центр откроется на базе Псковского госпиталя ветеранов войн. Специализированное отделение на 15 коек появится также в Великолукской межрайонной больнице. Откроются четыре гериатрических кабинета: три — на базе Псковской городской поликлиники, один — в Великолукской межрайонной больнице.

В Псковской области работают четыре специалиста по гериатрии: три — в Псковской городской поликлинике, один — в Псковском госпитале ветеранов войн. В лечебном учреждении также открыто гериатрическое отделение на 20 коек. Специализированную помощь за два месяца работы получили 38 пациентов старшей возрастной группы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
10 сентября 2019
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
10 сентября 2019
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
10 сентября 2019
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10 сентября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования 1
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
10 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
10 сентября 2019
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
09 сентября 2019
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО
09 сентября 2019
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО

Идет загрузка...