Гериатрический центр откроется в Псковской области

16:50, 10 сентября 2019, ПАИ

В 2020 году в Псковской области появятся специализированный гериатрический центр, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Центр откроется на базе Псковского госпиталя ветеранов войн. Специализированное отделение на 15 коек появится также в Великолукской межрайонной больнице. Откроются четыре гериатрических кабинета: три — на базе Псковской городской поликлиники, один — в Великолукской межрайонной больнице.

В Псковской области работают четыре специалиста по гериатрии: три — в Псковской городской поликлинике, один — в Псковском госпитале ветеранов войн. В лечебном учреждении также открыто гериатрическое отделение на 20 коек. Специализированную помощь за два месяца работы получили 38 пациентов старшей возрастной группы.