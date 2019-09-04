Паспорт Мальты за инвестиции: оформление второго гражданства для всей семьи

18:01, 10 сентября 2019, ПАИ

Гражданство за инвестиции для многих является легальным и простым способом обрести второе гражданство в Евросоюзе и, следовательно, начинать пользоваться всеми его плюсами.

Перейдя по ссылке: https://immigrantinvest.com/citizenship-malta/, вы сможете получить более подробную информацию по данному вопросу. В этой же статье мы подготовили список ключевых моментов, которые важно знать для получения гражданства на Мальте.

Преимущества второго мальтийского гражданства

Многие россияне выбирают гражданство на Мальте в качестве второго, поскольку оно может предложить следующие плюсы:

- Открываются обширные возможности для совершения поездок по странам Евросоюза. Владельцы мальтийского гражданства получают право без проблем передвигаться по более, чем 160 странам Еврозоны, включая даже США;

- Финансово независимое лицо может вести любой бизнес в Европе на совершенно легальных основаниях. Причем, налоговые послабления здесь действительно существенны. Например, отсутствуют налоги на наследование и на дарение. Можно также не бояться нарваться на двойное налогообложение;

- Те, кто опасаются за безопасность и финансовую стабильность в своей стране, могут быть в этом случае более уверенными в завтрашнем дне;

- Можно рассчитывать на право получения квалифицированной медицинской помощи. Ведь уровень здравоохранения на Мальте находится на общепризнанно высоком европейском уровне.

Дети в случае получения гражданства смогут получить качественное образование в ведущих учебных заведениях Европы. Кстати, есть программы, позволяющие обучаться и абсолютно бесплатно. В компании Иммигрант Инвест помогут более подробно разобраться с этим и другими важными вопросами.

Основные условия получения мальтийского гражданства

Для того чтобы получить заветное мальтийское гражданство, соискатель должен выплатить в специально созданный для этого Фонд нац. развития сумму в размере 650 тысяч евро. Можно также купить государственные облигации на общую сумму минимум в 150 тысяч евро, плюс стать владельцем недвижимости стоимостью от 350 тысяч евро. Кстати, сама недвижимость в этом случае может быть не любой, а находиться в специально одобренном правительственном списке.

Есть также вариант с арендой жилого имущества. При этом срок аренды должен составлять не менее пяти лет, а сумма годовой арендной платы составлять минимум 16 тысяч евро. Во избежание соблазна махинаций с выплатами, правительством Мальты было наложено существенное ограничение. А именно: недвижимость, приобретенную в рамках данной программы, нельзя сдавать в аренду.

Кроме того, чтобы получить паспорт за инвестиции, нужно иметь чистую финансово-кредитную историю, не иметь никаких проблем с законом у себя на родине и подтвердить легальное происхождение денежных средств.

Что касается Мальты, то второй паспорт выдается пожизненно, а само гражданство передается по прямому наследству.

Так как нередко граждане, оформляющие в первый раз двойное гражданство, испытывают немало трудностей самого разного характера, рекомендуется для решения всевозможных вопросов обратиться сразу к опытным специалистам.