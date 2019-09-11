В Псковской области за нарушение законодательства о выборах наказаны представители КПРФ

13:13, 11 сентября 2019, ПАИ

Привлечение к административной ответственности и штраф — таков вердикт Псковского районного суда по трем административным производствам в отношении представителей избирательного объединения КПРФ. Как рассказали Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, в единый день голосования в период проведения выборов депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» (Псковский район) был выявлен факт проведения агитации. Это является нарушением норм Избирательного кодекса, уточнили в Избиркоме.

Судебное заседание длилось более восьми часов. По его завершению судья вынес решение в отношении трех представителей политического объединения привлечь виновных к административной ответственности и выплате штрафа за распространение агитационных материалов. В ведомстве подчеркнули, что рассмотрение вопроса было «объективным и всесторонним».

8 сентября в Псковской области прошел единый день голосования. В регионе выбирали глав шести муниципальных районов и депутатов ряда законодательных собраний. Всего работали 114 избирательных участков.