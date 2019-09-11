Рейтинг развивающих конкуренцию муниципалитетов Псковской области составят по новой методике

15:43, 11 сентября 2019, ПАИ

В 2019 году рейтинг муниципальных образований Псковской области в части содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата будет составлен по новой методике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, критерии оценки дополнены уровнем исполнительской дисциплины, утверждением приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции на территории муниципалитета.

О соблюдении требований антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти и местного самоуправления шла речь на совещании, которое 11 сентября провел руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. В заседании приняли участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, представители органов исполнительной власти региона. В режиме видеоконференцсвязи вопросы обсуждали со специалистами органов местного самоуправления.

Отмечалось, что по итогам 2018 года лучшим по содействию развитию конкуренции стал Опочецкий район. Также высокие показатели по количеству внедряемых успешных практик у Новосокольнического и Великолукского районов. Впервые такой рейтинг был составлен по результатам 2017 года.

Ольга Милонаец рассказала собравшимся о том, как на уровне органов исполнительной власти и МСУ выстроить систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Она заявила о необходимости подготовки соответствующей нормативно-правовой базы, организации тщательной оценки ранее принятых решений на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Кроме того, по ее мнению, требуется составить «карту рисков», благодаря которой можно будет проработать возможные трудности и создать систему оперативного реагирования.

В 2018 году Псковская область и Федеральная антимонопольная служба России догворились о сотрудничестве в развитии конкуренции в регионе. Соглашение подписали губернатор Михаил Ведерников и заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.