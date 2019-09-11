Около 120 миллионов потратят на ремонт дороги Псков – Ваулино – Торошино

17:29, 11 сентября 2019, ПАИ

На 11-километровом участке дороги Псков – Ваулино - Торошино в этом году полностью заменят изношенное асфальтовое покрытие. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, дорожные работы уже начались.

Местные жители в течение нескольких лет неоднократно жаловались на ненормативное состояние данной дороги. На участке был проведен ямочный ремонт, но это не изменило ситуацию. Теперь рабочие заменили дорожную одежду на первом участке и продолжают восстанавливать изношенные слои асфальта.

Ремонт проводят специалисты Псковавтодора в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение дороги Псков – Ваулино - Торошино в порядок будет направлено около 120 млн рублей.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта проведут работы на более чем на 50 участках региональных и местных дорог. Ремонт будет стоить порядка 2 млрд рублей, из них 450 млн пойдут на дороги, входящие в Псковскую агломерацию. В частности, в Пскове ведется ремонт улицы Юбилейной, приведены в порядок участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.