0
15:28
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
10:51
«Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера
21:04
Масштабы ремонта и благоустройства территории музыкальной школы № 5 оценила Елена Полонская
10:45
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
10:26
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек
21:52
Губернаторская повестка: В ручном режиме
11:36
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
Еще новости
Экономика

Около 120 миллионов потратят на ремонт дороги Псков – Ваулино – Торошино

На 11-километровом участке дороги Псков – Ваулино - Торошино в этом году полностью заменят изношенное асфальтовое покрытие. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, дорожные работы уже начались.

Местные жители в течение нескольких лет неоднократно жаловались на ненормативное состояние данной дороги. На участке был проведен ямочный ремонт, но это не изменило ситуацию. Теперь рабочие заменили дорожную одежду на первом участке и продолжают восстанавливать изношенные слои асфальта.

Ремонт проводят специалисты Псковавтодора в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение дороги Псков – Ваулино - Торошино в порядок будет направлено около 120 млн рублей.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта проведут работы на более чем на 50 участках региональных и местных дорог. Ремонт будет стоить порядка 2 млрд рублей, из них 450 млн пойдут на дороги, входящие в Псковскую агломерацию. В частности, в Пскове ведется ремонт улицы Юбилейной, приведены в порядок участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
11 сентября 2019
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
«Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера
11 сентября 2019
«Титан-Полимер» может войти в состав композитного кластера
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
10 сентября 2019
1 млн евро планирует привлечь Псковский район в рамках программы приграничного сотрудничества
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек
10 сентября 2019
«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек 1
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
08 сентября 2019
Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам
06 сентября 2019
Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам

Идет загрузка...