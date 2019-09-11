Акция «Трезвость – выбор сильных!» прошла в Пскове

19:32, 11 сентября 2019, ПАИ

Акцию «Трезвость – выбор сильных!» провели в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса Областной центр медицинской профилактики и Независимый социальный женский центр 11 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре медицинской профилактики, акция стала итогом марафона здоровья, посвящённого Всероссийскому дню трезвости.

После интерактивных лекций «Профилактика алкоголизации в подростковой среде» и «Безопасность на свидании» для слушателей состоялся показ спектакля детского образцового театра «Волшебная маска» из Новоржева «Pro подушки».

«Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом», – добавили в центре медицинской профилактики.