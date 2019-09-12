Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли пройдёт в центре Пскова

11:35, 12 сентября 2019, ПАИ

Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли будет организован в центре Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, организатор ралли «Псков Ганзейский» Олег Мыслевич.

Ежегодно открытие ралли «Псков» проходит в центре города, несколько раз после церемонии были организованы показательные выступления гонщиков. В этом году впервые городской спецучасток станет соревновательной частью ралли, экипажи будут бороться за очки, которые пойдут в зачёт, отметил Олег Мыслевич.

Городской суперспецучасток получил название «Кубок Княгини Ольги». Его протяжённость составит чуть более километра. Трасса, на которой будет установлен трамплин, пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Церемония открытия ралли и старт спецучастка состоятся в пятницу, 27 сентября, у здания Псковского государственного университета на площади Ленина. Начало – в 20:45.

Олег Мыслевич заверил, что на церемонии открытия зрители получат массу положительных эмоций и смогут увидеть настоящую борьбу между экипажами, поскольку именно на ралли «Псков Ганзейский» будут определены победители Кубка России 2019 года и обладатели «Трофея Александра Невского» во всех зачётных группах. Он также напомнил, что впервые на ралли в Псков приедет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» -победитель ралли-рейдов «Дакар». Он будет участвовать в церемонии открытия и городском спецучастке, появится на трассе гонки в основной соревновательный день 28 сентября, а также с 12:00 в субботу КАМАЗ будет установлен в сервисном парке гонки в центре Пскова на улице Карла Маркса, где все желающие смогут осмотреть его и принять участие в фотосессии.

«Такого масштабного городского мероприятия с участием гонщиков в Пскове ещё не было, - отметил Олег Мыслевич. – Можно считать, что это тренировка перед юбилейным сезоном, который ждёт нас в 2021 году, когда Федерация автоспорта Псковской области будет отмечать своё 20-летие, 10-летие Чемпионата области по ралли «Трофей Александра Невского» и, кстати, в том же году будет праздноваться 800-летие самого князя Александра Невского». Президент Федерации автоспорта отметил, что в 2021 году в Пскове планируется провести масштабное ралли с приглашением чемпионов мира по этому виду спорта разных лет.

Международное ралли «Псков Ганзейский» состоится с 26 по 28 сентября. Это не только финал Кубка России и Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», ещё и третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту.

Гонщикам предстоит преодолеть 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в гонке. Их можно подать до 18:00 20 сентября в рабочие часы по телефону/факсу (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru. 23 сентября будет опубликован список участников со стартовыми номерами.