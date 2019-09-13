Смерть в объективе: «Полароид» - черное пятно в карьере Ларса Клевберга

09:12, 14 сентября 2019, ПАИ

В кинотеатрах стартовал «Полароид» - хоррор норвежского режиссера Ларса Клевберга о винтажной камере-убийце. Фильм добрался до больших экранов только лишь спустя два года после окончания съемок - релизу помешал скандал с Харви Вайнштейном. Почему лучше обходить этот фильм стороной в кинотеатрах, объясняет Муслим Камалов.

Типичная тихоня, забитая старшеклассница Бёрд (Кэтрин Прескотт), подрабатывающая по вечерам в дышащим на ладан антикварном, находит винтажный фотоаппарат Polaroid прямиком из 70-х и отправляется вместе с ним на костюмную вечеринку к друзьям, где она их сфотографирует, а через несколько дней некоторые из них мучительно помрут. Окажется, что камера обладает мистическим свойством убивать тех, кого на нее снимут. Бёрд вместе с оставшимися пока еще в живых друзьями, среди которых, естественно привлекающий девушку альфа-самец Коннор (Тайлер Янг), начинает собственное независимое расследование.

В 2015-м году норвежец Ларс Клевберг снимает привлекательную короткометражку «Полароид» - успех этой камерной истории про двух подружек и одну злую фотокамеру можно определить по многочисленным фестивальным веткам, которыми усыпан трейлер. Что делают крупные студии в этом случае? Правильно – в глазах молниеносно вырисовывается значок $ и вот уже отчетливее виден коммерческий потенциал будущего проекта - в голове назревает мысль о запуске в производство полноценной версии. Ровно эта судьба и настигла «Полароид» вместе с Клевбергом, когда Харви Вайнштейн расстегнул штаны кошелек и привлек к съемкам собственную студию Dimension Films. Выпуску фильма на большие экраны помешал тот самый громкий скандал со старым проказником Вайнштейном (если не помните – он сильно распускал руки наедине с актрисами) и полуторачасовой «Полароид» пришлось положить на полку до лучших времен.

В США фильм вышел сразу в интернете, в России компания «Экспонента», известная уже на всю страну своими извращениями оригинальных названий, переименовала зачем-то все в «Пункт назначения: Смайл» и бездумно выпустила ленту Клевберга в кинотеатральный прокат. Здесь стоит предостеречь: «Полароид» не имеет никакого отношения к франшизе «Пункт назначения», фильмы лишь отчасти единит жанр и некоторые детали, в остальном – это совершенно разные произведения.

Впрочем, к этому «произведению» Клевберга вряд ли подойдет слово «искусства»: «Полароид» выглядел, ужасал и увлекал намного лучше в виде скромной короткометражки, чем собственная раздутая до полного метра версия, которая по большей части пытается казаться «Криком» вперемешку с «Кошмаром на улице Вязов», а в конечном итоге получается быть только еще одним «Очень страшным кино». На фоне всего, что сейчас делает, к примеру Ари Астер, Трей Эдвард Шульц, Джереми Солнье или, скажем, Роберт Эггерс, фильм Клевберга – старомодная амёбная субстанция, очередная посредственная страшилка из пионерлагеря.

«Полароид», как принято в блеклых страшилках для младшего подросткового возраста, и пытается наводить ужас соответствующим образом: Клевберг выстраивает сцены каждый раз настолько нелепо и примитивно, что персонажи всегда оказываются подсвечены будто фонариком снизу, а большая часть ленты погружена в беспросветный мрак настолько, что знаковая серия из последнего сезона «Игры престолов» покажется снятой в ясную солнечную погоду. Оператор же в эти моменты – слишком влюблен в дверные проемы и косяки, из-за которых он постоянно, до омерзительного медленно выезжает. Все это вроде бы призвано придать картине нужную атмосферу, на деле же Клевберг просто не в состоянии понять, как правильно использовать пространство с даже самыми избитыми штампами вроде бу-эффектов, на которые режиссер, видимо, наивно возложил слишком большие надежды при создании фильма.

«Что за хрень», «как это все возможно», «кто угодно может быть следующим», «виновата ты» - это, собственно, все, на что хватило фантазии сценариста Блэра Батлера, подобные глуповатые фразочки крутятся в фильме словно в карусели, что, естественно наносит еще больший «ущерб» и без того бестолковой ленте. Временами вся история прикидывается еще и драмой: главная героиня - девушка, потерявшая отца в автокатастрофе - но эти факты по какой-то причине всплывают лишь ближе к развязке, поэтому задуманный эмоциональный эффект - сопереживание – утерян навсегда. Да, Кэтрин Прескотт со всем усердием и старанием отыгрывает главную героиню, но, кажется, этот никчемный фильм не заслуживает таких огромных актерских усилий, потраченных в итоге впустую.

«Полароид» - тот редкий (грустный) случай, когда фильм, рожденный от короткометражки, оказался неудачным, совсем необязательным и вымученным произведением. Это кино с якобы открытым финалом-твистом, но до невозможного нелепой и смехотворной интригой, где авторы пытаются выдать еще одно «Нечто», цитируют задрав нос «Экзорциста» - правда толку от этих действий ровно ноль: фотоаппарат, видимо, испорчен – сколько бы ты не тряс фотокарточку, сколько бы раз не пересматривал «Полароид» - в нем так ничего и не проявится.