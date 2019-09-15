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Общество

Фотоклуб «Чёткость» открывается в Пскове

17 сентября при Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) начнёт работу фотоклуб «Чёткость». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Темой первой встречи клуба станет фотографирование на смартфон – «Мобилография». Участникам расскажут, как делать красивые снимки на смартфон, покажут программы для обработки фотографий. Обязательной частью занятия станет практика.

Затем бесплатные мастер-классы планируется проводить два раза в неделю.

Первое занятие проведёт оператор и монтажёр телеканала «Первый Псковский» , главный оператор и монтажёр «Молодёжного ТВ» , псковский фотограф Антон Иванов. Мастер-класс начнётся в 19:00.

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