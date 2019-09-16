В Пскове задержана замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга при передаче денег

09:44, 16 сентября 2019, ПАИ

15 сентября в Пскове сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, женщину задержали при передаче денег коллеге. «Фонтанка» предполагает, что это мог быть один из руководителей Управления Федеральной службы судебных приставов Пскова.

Марине Окрушко предоставлен адвокат из Пскова, кроме того, из Санкт-Петербурга уже выехал еще один правозащитник. Предполагается, что меру пресечения Марине Окрушко будут избирать в Пскове.

45-летняя Марина Окрушко служит в органах около 25 лет. Ее карьера началась в 1993 году в милиции Невского района Санкт-Петербурга. После Окрушко работала в госнаркоконтроле, последние 14 лет – в УФССП России, она занимает должность заместителя с 2013 года.