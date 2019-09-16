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Общество

Руководитель регионального сосудистого центра станет гостем ПАИ-live 17 сентября

17 сентября в 13:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников.

Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются самыми распространенными в России. Ежегодно на территории Псковской области выявляется около 6 тысяч инсультов и инфарктов. Для централизации высокотехнологичной медицинской помощи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний в областной клинической больнице был основан региональный сосудистый центр, который также удаленно консультирует больницы в районах.

В прямом эфире Сергей Калашников оценит динамику борьбы с самой распространенной причиной смертности в регионе, расскажет о современных технологиях лечения сосудистых заболеваний в Пскове. Вопросы заместителю главного врача областной больницы можно оставить на странице ПАИ-live.

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