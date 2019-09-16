Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам пройдёт в Пскове

17:36, 16 сентября 2019, ПАИ

21 сентября с 9:00 до 21:30 в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» состоится всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, соревнования пройдут в рамках турнирного графика союза танцевального спорта России.

В соревновании примут участие более двух тысяч танцоров и зрителей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, Твери, Петрозаводска и Белоруссии.

Маленькие спортсмены будут выступать с 9:00 до 12:00, профессиональные танцоры – с 13:00 до 21:30. Торжественное открытие вечерних отделений начнется в 19:30.

Оценивать выступления спортсменов будут судьи международного класса. В турнире примут участие, как начинающие спортсмены, так и победители и финалисты российских и международных соревнований.