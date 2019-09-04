Как правильно выбирать диван?

18:15, 16 сентября 2019, ПАИ

Диван - неотъемлемая составляющая большинства помещений жилого типа. Он может использоваться в качестве временной или постоянной кровати, комфортной посадочной зоны и просто украшать своим присутствием интерьер. К счастью, современный ассортимент мебели довольно широк. На сайте производителей можно найти и приобрести диван-кровати, кушетки, кресла-кровати, объемные мягкие угловые модели мебели и многие другие виды изделий. Главное - не запутаться во всем многообразии вариантов!

Как правильно выбирать диван?

Мы не будем в сотый раз говорить о соответствии размеров площади комнаты, оттенка - цветовой гамме интерьера, а стоимости - вашим финансовым возможностям. Помимо перечисленных пунктов не менее важным моментом является назначение комнаты, внутри которой будет находиться мебель.

Диван для спальни

С данной задачей лучшим образом справится диван-кровать с пружинным матрасом. В процессе выбора важно обращать внимание на размеры спального места (чем больше, тем лучше), а также на то, чтобы его поверхность была ровной. Механизм, превращающий диван в кровать, должен работать просто и безотказно. Для малогабаритной спальни можно выбрать модель типа аккордеон. Хорошими показателями надежности обладают диваны-книжки и еврокнижки. Современная мебель перечисленных типов представлена на сайте компании iModern.

Диван для детской

Как известно, диваны в детской выполняют роль не только спального места, но и батута, игровой зоны и столовой. Поэтому каркас мебели должен быть особо прочным, а обивочная ткань - износостойкой, плотной, легко поддающейся чистке.

Для детской лучше выбирать компактную модель дивана, с мягкими подлокотниками и высокой спинкой. Раскладной механизм должен быть достаточно простым, чтобы ребенок при необходимости сам смог подготовить спальное место. Лучшим образом для этой цели подойдет аккордеон, дельфин или еврокнижка.

Диван для гостиной

Здесь все зависит от вкусовых предпочтений покупателя. Для просторной гостиной можно купить объемный угловой диван. Такой вариант также подойдет для тех, кто часто принимает у себя дома гостей. Для небольшой комнаты можно выбрать яркий, небольшой диванчик.

Обычно диваны в гостиных используются в качестве дополнительного спального места. Поэтому прочность раскладного механизма в данном случае отодвигается на второй план. В качестве варианта для гостиной можно рассмотреть французскую или американскую раскладушку.