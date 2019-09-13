Губернаторская повестка: Ресурсный подход

19:00, 16 сентября 2019, ПАИ

На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников послал очередной сигнал региональным дорожникам и обсудил в Москве ход реконструкции стадиона «Машиностроитель». Подробности – в традиционном обзоре Псковского агентства информации.

И дороги

9 сентября Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам ремонта улично-дорожной сети региона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, не так давно правительство дополнительно выделило Псковской области 250 миллионов рублей эти цели.

Глава региона утвердил планы по дорожному ремонту. При этом он обратил особое внимание ответственных за эти работы на то, что необходимые конкурсные процедуры должны быть проведены в максимально сжатые сроки, а также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить качеству ремонтных работ.

«Надо, чтобы подрядчики понимали, насколько это серьезно. Лучше один раз сразу отремонтировать хорошо, чтобы потом не возвращаться к этим дорогам снова. Если в отдельных случаях вас не услышат - буду с ними разговаривать лично», - резюмировал губернатор. И это было уже немного похоже на угрозу.

Отметим, что с представителями подрядных организаций, занимающихся работами в дорожной отрасли, он уже встречался, объясняя, что халтурить в регионе больше не получится. Хочется надеяться, что со слухом у дорожников проблем все-таки нет.

Также Михаил Ведерников поручил привлечь к формированию планов по дорожному ремонту на следующий год глав муниципалитетов, представителей общественных организаций и начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгения Шапкина. Это необходимо для того, чтобы планы ремонта были максимально продуманы, а мнение жителей Псковской области о том, где работы необходимы в первую очередь, - учтено. Губернатор вновь напомнил, что конкурсные процедуры необходимо провести уже в этом году, чтобы оперативно приступить к работам в следующем.

Похоже, Михаил Ведерников намерен всерьез взяться за преодоление извечной «русской беды» на территории одной отдельно взятой области. Правда, как показывает опыт, сделать что-то с дорогами можно только решив параллельно вопрос с «дураками»: выполняющими работы некачественно и принимающими такие ремонты. Но к этому губернатор, похоже, тоже готов.

Лучшие люди

12 сентября депутаты Псковского областного Собрания утвердили положение о звании «Почётный гражданин Псковской области». Этот документ появился по инициативе Михаила Ведерникова, который в апреле предложил отмечать таким званием за исключительные заслуги перед областью и её жителями.

Согласно положению, кандидат на звание должен проживать в регионе не менее 20 лет, иметь такой же минимальный трудовой стаж, медаль «За заслуги перед Псковской областью» или государственные награды РФ либо СССР. Кандидата представляет к присвоению звания Общественная палата Псковской области, а окончательное решение принимают депутаты регионального парламента.

Обладатель звания «Почетный гражданин Псковской области» получит нагрудный знак, удостоверение и единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, он будет почетным гостем на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных госпраздникам и памятным датам.

Звание Почетного гражданина региона, наряду с медалью «За заслуги перед Псковской областью», должно стать еще одним инструментом поощрения активных и неравнодушных людей, работающих на благо своей земли. А поиск и привлечение таких людей – задача, которую Михаил Ведерников решает с первых дней своей работы в Псковской области.

Подход к снаряду

13 сентября псковский губернатор встречался в Москве с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Как легко догадаться, они обсуждали вопросы развития в регионе физической культуры и спорта, а также создание условий для вовлечения в спорт молодежи. В частности, прозвучали более чем оптимистичные цифры: в этом году в области будет построено 10 площадок ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и уже установлено 100 небольших воркаут-площадок.

Но особое внимание губернатор и министр уделили судьбе стадиона «Машиностроитель». Его реконструкция была включена в план мероприятий к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. По итогам масштабных строительных работ, на которые Михаил Ведерников уже смог выбить в Москве почти миллиард рублей, на площадке «Машиностроителя» в самом сердце Пскова появится целый многофункциональный спортивный комплекс: с современными тренировочными залами и даже с гостиницей для спортсменов.

«Мы обсудили завершение строительства стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Стадион был в плохом состоянии, и мы вместе с регионом приняли решение о его реконструкции. В этом году планируем ввод в эксплуатацию первой очереди», - заявил по итогам встречи министр.

Развитие спорта и здорового образа жизни – один из приоритетов в работе Михаила Ведерникова. Достаточно сказать, что с его подачи в Псковской области семимильными шагами развивается такой новый для региона спорт, как воркаут: площадки для него растут как грибы, и в области уже дважды проходил престижный международный турнир.

Обновленный «Машиностроитель» станет важным инструментом для развития спорта не только в областном центре, но и в регионе в целом – ведь на его базе смогут проводить соревнования спортсмены и из других муниципалитетов. И задача по оперативному завершению этого проекта является для областных властей стратегической. Судя по встрече в Москве, сил и лоббистских ресурсов для этого достаточно.