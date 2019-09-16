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Общество

Житель Дновского района получил условный срок за кражу холодильника

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Дновского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Дновского районного суда Псковской области от 13 августа 2019 года мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

В судебном заседании установлено, что 16 июня  в период времени с 00:00 до 00:25  мужчина с целью кражи чужого имущества через оконный проем со стороны помещения веранды незаконно проник внутрь дома, находящегося на территории Дновского района, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, похитил холодильник марки «NORD». С похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями потерпевшей имущественный ущерб на сумму 4950 рублей.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства.

С учетом позиции государственного обвинения, данных о личности подсудимого судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, условно с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого судом наложены следующие ограничения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, дважды в месяц являться на регистрацию в указанный орган по дням, определяемым названным органом.

Приговор суда вступил в законную силу.

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