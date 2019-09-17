Память погибших мотоциклистов почтут псковичи 18 сентября

10:58, 17 сентября 2019, ПАИ

18 сентября жители Пскова присоединятся к Дню памяти погибших мотоциклистов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции в мотоклубе «HoSt Псков».

В этот день мотоциклисты всей страны традиционно выстраиваются в колонны и проезжают по городам с траурными ленточками, посещают храмы. В 20:00 участники акций зажигают поминальные кресты из свечей.

В Пскове сбор желающих принять участие в акции запланирован в 19:00 возле памятника в честь 50-летия Красной Армии («Шпиля»). Мотоколонна начнет движение в 19:30 по маршруту: Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – Ольгинский мост – улица Максима Горького – Комсомольская площадь. Там псковичи одновременно с жителями других городов зажгут свечи, фары, «порычат» мотоциклами и почтут память погибших минутой молчания. Желающие смогут зайти в Собор Иоанна Предтечи, написать записки за упокой своих погибших мотодрузей, поставить свечи.

День памяти погибших мотоциклистов появился после резонансного ДТП, в котором погибла молодая девушка. 16 сентября 2008 года Анну Мишуткину, которую друзья-байкеры называли Никита, на ее мотоцикле «Сузуки» сбил автомобиль «Бентли», за рулем которого был сын одного из крымских депутатов. От мощного удара мотоцикл взорвался, девушка скончалась на месте ДТП. Похороны состоялись 18 сентября. В 2011 году суд освободил водителя от ответственности.