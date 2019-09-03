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Начался ПАИ-live с руководителем сосудистого центра Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

 Началась прямая видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира ПАИ-live - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников.

Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему являются самыми частыми в России. Каждый год в Псковской области выявляется около 6 тысяч инсультов и инфарктов. Для совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний в областной больнице был создан региональный сосудистый центр, который также удаленно консультирует больницы в районах.

В прямом эфире Сергей Калашников оценит динамику борьбы с самой распространенной причиной смертности в регионе, расскажет о современных методах лечения сосудистых заболеваний в Пскове. Вопросы заместителю главного врача областной больницы можно оставить на странице ПАИ-live.

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