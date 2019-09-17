Псковский врач об ответственности за ложный вызов «скорой»: Не думаю, что нужно начинать со штрафных санкций

13:52, 17 сентября 2019, ПАИ

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прямом эфире ПАИ-live 17 сентября прокомментировал обсуждение Госдумой введения ответственности за ложный вызов «скорой помощи», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Не думаю, что нужно начинать со штрафных санкций, — отметил он. — Мы привыкли запрещать, а воспитывать тяжело — время надо».

«Я не очень пониманию, как можно будет дифференцировать понятие «ложный вызов», когда диспетчер будет принимать вызов: он не будет знать, «ложный» он или «не ложный», — добавил Сергей Калашников.