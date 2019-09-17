О результатах работы псковского сосудистого центра рассказал его руководитель

14:22, 17 сентября 2019, ПАИ

О результатах работы регионального сосудистого центра рассказал его руководитель, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 сентября.

По его словам, за 8 лет в центре удалось организовать централизованную помощь пациентам, научиться оперировать пациентов с расширением сосудов двумя методами. Также увеличилось количество операций - со 150-160 в 2015 году до 800 в 2019-м. «Мы научились заниматься восстановлением пациентов - открылось отделение реабилитации в Пскове», - отметил Сергей Калашников и сообщил, что такое же отделение будет организовано в 2020 году в Великолукской городской больнице.

Региональный сосудистый центр был основан на базе Псковской областной клинической больницы в 2011 году. Он оказывает организационно-методическую помощь первичным сосудистым отделениям Великолукской межрайонной больницы и межрайонной больницы Острова. В центре организована высокотехнологичная медицинская помощь: стентирование артерий сердца, сонных артерий, эмболизация (выключение из кровотока) аневризм сосудов головного мозга, клипирование аневризм сосудов головного мозга, восстановление проходимости магистральных сосудов шеи при их сужении, установка кардиостимуляторов.