Главный судебный пристав Псковской области станет гостем ПАИ-live
18 сентября в 11:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Во время прямой видеотрансляции из редакции ПАИ он расскажет об итогах работы псковского управления ФСПП, о том, сколько отпускников столкнулись с запретом выезда заграницу, кому пришлось из-за долгов заниматься общественно-полезной работой, как идет борьба с неплательщиками алиментов и как часто должники попадают в тюрьму.
Вопросы главному судебному приставу Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.