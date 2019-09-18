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Общество

Главный судебный пристав Псковской области станет гостем ПАИ-live

18 сентября в 11:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Во время прямой видеотрансляции из редакции ПАИ он расскажет об итогах работы псковского управления ФСПП, о том, сколько отпускников столкнулись с запретом выезда заграницу, кому пришлось из-за долгов заниматься общественно-полезной работой, как идет борьба с неплательщиками алиментов и как часто должники попадают в тюрьму.

Вопросы главному судебному приставу Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.

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