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Экономика

На 724 млн пополнили приставы бюджет Псковской области в 2019 году

724 млн рублей поступили в бюджет Псковской области в результате работы регионального управления Федеральной службы судебных приставов за 8 месяцев. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников уточнил, что количество исполнительских документов за указанный период увеличилось, как и нагрузка на приставов - на каждого из них приходится больше 3 тысяч дел. Выплаченная должниками сумма также стала больше на 40%, всего удалось взыскать 2 млрд рублей. В консолидированный бюджет поступили 870 млн рублей.

Главный судебный пристав региона отметил, что 132 осужденных возместили ущерб на 16 млн рублей. С нетрезвых водителей взыскали более 10 млн рублей.

Почти 800 тысяч раз приставы применяли меры принудительного исполнения, самая распространенная и эффективная - арест и списание денежных средств со счета должника.

Также за 8 месяцев проведены более 1200 проверок деятельности бухгалтеров, исполняющих постановления приставов. До конца 2019 года планируется проверить еще 8 тысяч бухгалтерий.

По словам Сергея Колесникова, движимое и недвижимое имущество должников попадало под запрет более 80 тысяч раз. После вынесения запрета на выезд за границу должники оплатили долги на 105 млн рублей. Всего более 23 тысяч раз было установлено ограничение права выезда за рубеж. Сергей Колесников добавил, что на данный момент почти 15 тысяч жителей региона остаются невыездными.

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