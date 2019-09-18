В отношении 158 псковских должников возбуждены уголовные дела

11:50, 18 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области в отношении 158 должников возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников рассказал, что в действии и бездействии должников выявлено более 2 тыс. административных правонарушений. За продажу арестованного имущества возбуждены 2 уголовных дела, за оскорбление в адрес судей и потерпевшего - 4. Кроме того, уголовная ответственность грозит двум должникам за уклонение от погашения задолженности на сумму более 2 млн 250 тысяч рублей.

Главный судебный пристав Псковской области заметил, что в 3 раза увеличилось количество заведенных розыскных дел. Он призвал жителей региона обращать внимание на фотографии должников и при их выявлении сообщать приставам. Сергей Колесников пояснил, что, к примеру, 5 должников по алиментам признаны безвестно отсутствующим.