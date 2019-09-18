40 псковичей пожаловались на действия коллекторов

13:35, 18 сентября 2019, ПАИ

40 жителей Псковской области пожаловались на действия коллекторов за 8 месяцев. Одна организация получила штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что при возврате просроченной задолженности нарушала права должника. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Сергей Колесников рассказал, что с января по сентябрь приставы более 13 тысяч раз обеспечивали безопасность судей, заседателей, участников судебного процесса. Выявлено около 800 запрещённых к проносу предмета (36 — оружие, боеприпасы, 756 — иные предметы). В зданиях судов выявлено и пресечено более 100 административных правонарушений. Те, кто воспрепятствовал судебным приставам, подвергнуты административному наказанию. Кроме того, за уклонение от явки в суд доставлены человек граждан.

За 8 месяцев судебные приставы Псковской области задержали 32 граждан, находящихся в розыске.