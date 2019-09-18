0
17:56
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
17:44
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
16:58
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
15:35
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
14:31
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
13:42
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
13:13
В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета
Еще новости
Общество

Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области

Партизаны 1941 © Alter Games

Московская компания Alter Games создает тактическую стратегию в реальном времени с нелинейным сюжетом для PC на движке Unreal Engine – «Партизаны 1941». Как сообщается на официальном сайте игры, ее действие будет происходить в Псковской области.

По словам разработчиков, игра повествует о суровой реальности тех времен, когда многие становились героями поневоле, а у каждого подвига была цена, иногда непомерно высокая.

Партизаны 1941 © Alter Games

Подчеркивается, что игра не является историческим симулятором, а предлагает авторский взгляд на те события. Игроку предстоит управлять отрядом партизан, в котором постоянными спутниками были холод, голод, ранения, и при помощи хитрости и смекалки одолеть превосходящие силы противника.

Недавно разработчики показали 8-минутный геймплей, где небольшой отряд партизан прибыл на железнодорожный переезд недалеко от деревни Поспелово. Там игроку необходимо завладеть расписанием движения эшелонов для дальнейшего планирования диверсии.

Геймплей для успешного скрытого прохождения предусматривает «прокачку» навыков для «тихих убийств». У каждого «народного мстителя» будет свой характер и свои предпочтения в выборе оружия. Игроку предстоит внимательно изучать местность и смотреть, по какому маршруту ходят патрули, чтобы вовремя провести успешную атаку.

Партизаны 1941 © Alter Games

В команду Alter Games входят ветераны российской разработки игр, работавших в компаниях AllodsTeam (серия «Аллоды»), Nival Interaсtive (серия «Блицкриг» и Heroes of Might and Magic V), Skyriver Studios (серия «Механоиды») и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
18 сентября 2019
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
18 сентября 2019
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
18 сентября 2019
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
18 сентября 2019
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
18 сентября 2019
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
18 сентября 2019
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета
18 сентября 2019
В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета
К природному газу подключат более 50 домов в Невеле
18 сентября 2019
К природному газу подключат более 50 домов в Невеле

Идет загрузка...