Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области

14:31, 18 сентября 2019, ПАИ

Московская компания Alter Games создает тактическую стратегию в реальном времени с нелинейным сюжетом для PC на движке Unreal Engine – «Партизаны 1941». Как сообщается на официальном сайте игры, ее действие будет происходить в Псковской области.

По словам разработчиков, игра повествует о суровой реальности тех времен, когда многие становились героями поневоле, а у каждого подвига была цена, иногда непомерно высокая.

Подчеркивается, что игра не является историческим симулятором, а предлагает авторский взгляд на те события. Игроку предстоит управлять отрядом партизан, в котором постоянными спутниками были холод, голод, ранения, и при помощи хитрости и смекалки одолеть превосходящие силы противника.

Недавно разработчики показали 8-минутный геймплей, где небольшой отряд партизан прибыл на железнодорожный переезд недалеко от деревни Поспелово. Там игроку необходимо завладеть расписанием движения эшелонов для дальнейшего планирования диверсии.

Геймплей для успешного скрытого прохождения предусматривает «прокачку» навыков для «тихих убийств». У каждого «народного мстителя» будет свой характер и свои предпочтения в выборе оружия. Игроку предстоит внимательно изучать местность и смотреть, по какому маршруту ходят патрули, чтобы вовремя провести успешную атаку.

В команду Alter Games входят ветераны российской разработки игр, работавших в компаниях AllodsTeam (серия «Аллоды»), Nival Interaсtive (серия «Блицкриг» и Heroes of Might and Magic V), Skyriver Studios (серия «Механоиды») и других.